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ПОЛІТИКА

Україна відзначає кардинальні зміни у використанні таємної розвідки – керівник шпигунсьгої агенції GCHQ

30 грудня 2022, 10:35
Україна відзначає кардинальні зміни у використанні таємної розвідки – керівник шпигунсьгої агенції GCHQ
GCHQ UK
Сер Джеремі Флемінг сказав, що оприлюднення західними спецслужбами деталей нарощування російської армії напередодні вторгнення допомогло протистояти наративу москви про те, що Україна загрожує своєму сусіду

Конфлікт в Україні став «корінною зміною» в опублікуванні секретних розвідданих для інформування громадськості, заявив керівник шпигунського агентства GCHQ, пише Sky News.

Сер Джеремі Флемінг сказав, що оприлюднення західними спецслужбами деталей нарощування російської армії напередодні вторгнення допомогло протистояти наративу москви про те, що Україна загрожує своєму сусіду.

Проте, він визнав, що це виявилося більш ефективним на Заході, ніж в інших частинах світу.

"Немає сенсу збирати їх (таємні розвіддані), якщо ви ними не скористаєтеся", — сказав він.

"Я повністю погоджуюся з кардинальними змінами, які ми спостерігали під час цього конфлікту, одержанням розвідданих і використанням їх для того, щоб спробувати підірвати такий наратив. Але це також те, що для більшої частини світу вони не повністю прийняли цю сторону аргументу. Хоча ми знаємо, що це правда, існують різні і контрнаративи", - додав Джеремі Флемінг. 


війнаУкраїнарозвідкаВелика Британія

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