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Україна виконала умови, щоб отримати 600 млн євро допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ

ЄС повиннен буде отримати від МВФ інформацію щодо оцінки ситуації по виконанню програми
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.
Україна виконала умови, щоб отримати 600 млн євро допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ Фото: Google

Про це Домбровскіс розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Дійсно, програми макрофінансової допомоги з боку ЄС пов'язані з програмами МВФ, тут треба це питання скоординувати з ними. Що стосується власне макрофінансової допомоги, то всі основні умови з боку України виконані. Тобто це питання, яким чином відбуваються переговори з МВФ", - сказав Домбровскіс.

За його словами, програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 14 вересня, і "до цього всі рішення повинні бути прийняті".

Якщо ж до 14 вересня відповіді від МВФ не буде, то в ЄС не зможуть продовжити дію програми макрофіну, оскільки, за словами Домбровскіса, "там терміни дуже чіткі".

"Питання, яким чином скоординувати роботу з МВФ, щоб встигнути виділити другий транш. І це я якраз буду обговорювати з прем'єр-міністром і міністром фінансів", - сказав Домбровскіс.

Він наголосив, що ЄС повиннен буде отримати від МВФ інформацію щодо оцінки ситуації по виконанню програми.

На зустрічі з Домбровскісом 22 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна забезпечила виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

"Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені", - сказав він.

Нагадаємо, що місія МВФ приїде до України у вересні.

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23 08 2021 16:23
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