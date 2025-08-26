Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна започаткувала новий формат співпраці з країнами Бенілюксу

26 серпня 2025, 17:59
Україна започаткувала новий формат співпраці з країнами Бенілюксу
джерело МЗС України / Telegram
Формат Україна-Бенілюкс поглибить партнерство з кожною з трьох країн та виведе співпрацю на принципово новий рівень.

Формат Україна-Бенілюкс поглибить партнерство з кожною з трьох країн та виведе співпрацю на принципово новий рівень, зазначив Андрій Сибіга

Україна розпочала новий формат співпраці з країнами Бенілюксу – Бельгією, Нідерландами і Люксембург.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із колегами з цих трьох країн на пресконференції в Одесі, повідомив Укрінформ.

"Сьогодні саме тут разом з моїми колегами з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу започатковуємо новий формат співпраці Україна-Бенілюкс як символ і доказ приналежності України до Європи та Заходу, нашої єдності – історичної та сучасної", – заявив Сибіга.

За його словами, формат Україна-Бенілюкс поглибить партнерство з кожною з трьох країн та виведе співпрацю на принципово новий рівень.

Міністр нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення Бельгія, Нідерланди та Люксембург стали дуже близькими і принциповими союзниками України. А партнерство з цими країнами спирається на спільну відданість засадничим європейським цінностям.

"Бельгія, Нідерланди та Люксембург є одними з країн-засновниць Європейського Союзу. Об’єднання Бенілюкс стало прототипом майбутньої об’єднаної Європи. Україна сьогодні – це символ боротьби за цю об’єднану Європу", – резюмував глава МЗС.

