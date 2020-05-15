Україна збільшила експорт зерна більш як на 18%
Про це на підставі даних Державної митної служби повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України, передає Укрінформ.
З початку 2019/2020 МР по 15 травня 2020 року Україна експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі було експортовано 19,68 млн тонн пшениці (на 34,68% більше), 4,78 млн тонн ячменю (на 40,18% більше), 27,3 млн тонн кукурудзи (на 8,01% більше).
Експорт борошна за вказаний період збільшився на 19,7% ніж торік - до 306,3 тис. тонн.
Нагадаємо, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу.
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