Україна збільшила експорт зерна більш як на 18%

Експорт борошна за вказаний період збільшився на 19,7% ніж торік - до 306,3 тис. тонн.

Україна у 2019-2020 маркетинговому році (МР; почався 1 липня 2019 року) експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 18,4% більше, ніж на цю дату у попередньому МР.

Про це на підставі даних Державної митної служби повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України, передає Укрінформ.

З початку 2019/2020 МР по 15 травня 2020 року Україна експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі було експортовано 19,68 млн тонн пшениці (на 34,68% більше), 4,78 млн тонн ячменю (на 40,18% більше), 27,3 млн тонн кукурудзи (на 8,01% більше).

Експорт борошна за вказаний період збільшився на 19,7% ніж торік - до 306,3 тис. тонн.

темпи експорту пшениці у травні 2020 року сповільнилися (середньодобове відвантаження на експорт у березні становило 44 тис. тонн, за квітень – 14 тис. тонн). Цьому сприяло те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує на поточний рік урожай обсягом 65-68 млн тонн зерна, що збереже Україні статус країни-експортера.

Про це сказав міністр Мінекономіки Ігор Петрашко під час брифінгу в Києві.

«На даний рік ми прогнозуємо декілька сценаріїв. Найбільш реалістичний щодо збору урожаю передбачає 65-68 млн тонн. Це менше, ніж минулого року, але все рівно суттєві об’єми, які дозволять нам забезпечити продовольчу безпеку в Україні, а також зберегти статус великої експортної країни», - сказав Петрашко.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало, що українські аграрії 2020 року зберуть 60 млн тонн врожаю зернових і зернобобових культур через дефіцит вологи і економічні фактори, що обумовлені пандемією COVID-19.

Нагадаємо, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу.