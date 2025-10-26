Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна звільнила два населені пункти на Покровському напрямку – Генштаб

26 жовтня 2025, 13:51
Фото: Генштаб ЗСУ
Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною.
За останні 10 діб українські військові, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
"Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника", - сказано в повідомленні.
 
В Генштабі зазначили, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною.
 
"Противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат", - сказано в повідомленні.
 
В Генштабі повідомили, що станом на 26 жовтня ЗСУ звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.
 
В Генштабі наголосили, що на підступах до міста Покровськ та в його межах, українські військові щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки.
 
"Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів", - йдеться в повідомленні Генштабу.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

