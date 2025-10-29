Україні буде складно пережити зиму через нерішучість союзників протистояти рф – Bloomberg

росія має план перемоги, а Україна - план виживання, однак питання полягає у тому, чи мають союзники Києва якийсь план взагалі, пише видання.

Україна готується пережити найважчу зиму за час повномасштабної війни з рф. Це є не ризиком, а впевненістю, адже обидві сторони розуміють, що не можуть просунутися на землі, тому зосереджуються на довготривалій повітряній війні.

Про це пише колумніст Bloomberg Opinion Марк Чемпіон.

росія має план перемоги, а Україна - план виживання, однак питання полягає у тому, чи мають союзники Києва якийсь план взагалі.

За словами оглядача, коротка відповідь - ні, або принаймні поки що.

"Рішення президента Дональда Трампа про введення санкцій проти двох найбільших російських нафтовиробників, "Роснефти" та "Лукойлу", дало промінь надії - але це все. Незрозуміло, чи готовий Трамп нести витрати, пов'язані з жорстким і тривалим застосуванням цих санкцій, щоб змінити розрахунки путіна. Гірше того, політика США щодо України залишається суперечливою, оскільки адміністрація Трампа одночасно переклала весь фінансовий тягар озброєння та допомоги Україні на Європу, яка відчуває брак коштів", - підкреслив Чемпіон.