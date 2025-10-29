Україні буде складно пережити зиму через нерішучість союзників протистояти рф – Bloomberg
29 жовтня 2025, 09:53
Фото: aa.com.tr
росія має план перемоги, а Україна - план виживання, однак питання полягає у тому, чи мають союзники Києва якийсь план взагалі, пише видання.
Україна готується пережити найважчу зиму за час повномасштабної війни з рф. Це є не ризиком, а впевненістю, адже обидві сторони розуміють, що не можуть просунутися на землі, тому зосереджуються на довготривалій повітряній війні.
Про це пише колумніст Bloomberg Opinion Марк Чемпіон.
росія має план перемоги, а Україна - план виживання, однак питання полягає у тому, чи мають союзники Києва якийсь план взагалі.
За словами оглядача, коротка відповідь - ні, або принаймні поки що.
"Рішення президента Дональда Трампа про введення санкцій проти двох найбільших російських нафтовиробників, "Роснефти" та "Лукойлу", дало промінь надії - але це все. Незрозуміло, чи готовий Трамп нести витрати, пов'язані з жорстким і тривалим застосуванням цих санкцій, щоб змінити розрахунки путіна. Гірше того, політика США щодо України залишається суперечливою, оскільки адміністрація Трампа одночасно переклала весь фінансовий тягар озброєння та допомоги Україні на Європу, яка відчуває брак коштів", - підкреслив Чемпіон.
Тому, за словами експерта, у Європі розуміють, що єдиний реальний спосіб заповнити прогалину - це використати 140 млрд євро заморожених російських активів. Однак Бельгія, де зберігається більша частина цих коштів, зірвала угоду, побоюючись, що доведеться нести витрати на юридичні заходи у відповідь. Тому Україна, швидше за все, залишиться без грошей до кінця першого кварталу 2026 року, пише оглядач.
"Ця хитка політична воля у Вашингтоні та Європі перетворила союзників Києва на вразливе місце війни. Саме те, що вони зроблять далі, а точніше, чого не зроблять, ймовірно, визначить, як вона закінчиться, адже план виживання України залежить від того, чи витримає вона в боротьбі достатньо довго, щоб зростаючі витрати на вторгнення путіна переконали його, що він не може собі дозволити продовжувати", - додав колумніст.
Чемпіон розповів, що під час свого візиту до України він дізнався, з чого складається урядова стратегія "захищати, відновлювати, розвивати", яка покликана допомогти країні пережити зиму. Зокрема елемент "захищати" охоплює нові розробки в галузі технологій протидії дронам, укріплення основних електричних підстанцій та пошук додаткових боєприпасів у США та Європі.
"Досить сказати, що цього недостатньо, щоб нейтралізувати вплив різкого збільшення виробництва дронів і ракет росією, що дозволяє їй регулярно випускати залпи, які в 10 разів перевищують за обсягом попередні зими. Цей напад вже знищив близько 60% виробничих потужностей України з видобутку природного газу, додавши більше 2 мільярдів доларів до рахунків за імпорт цієї зими. Це ще більше грошей, яких Київ не має", - пояснив оглядач.