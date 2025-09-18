Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україні доведеться закупити газ на $1 млрд, щоб досягти цільового запасу на зиму після атак росії – Reuters

18 вересня 2025, 13:42
Фото: УНН
Наразі доцільніше імпортувати газ, ніж зберігати його в ПСГ.

Наразі Україна закачала у сховища 80-90% обсягів газу, що було передбачено планом для проходження наступного опалювального сезону, але країна все ще має імпортувати 1-2 млрд кубометрів палива в ЄС вартістю $0,5-1 млрд.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що наразі у підземних сховищах знаходиться 11-12 млрд кубометрів газу за цільового рівня 13,2 млрд куб. м.

Видання нагадало, що через російські обстріли минулої зими видобуток газу впав приблизно на 0,5 млрд куб. м, тому окремі експерти вважають оптимальним мати 14 млрд куб. м на початок опалювального сезону.

До того ж на тлі російських атак імпорт стає безпечнішим за зберігання газу в Україні, попри наявність найбільших у Європі схоивищ на 30 млрд кубометрів. Торік західні компанії зберігали до 3 млрд куб. м в українських сховищах, але цього року – нуль через посилену загрозу.

Основні імпортні потоки газу до України йдуть з Угорщини, зростає і постачання через Польщу. Наявна інфраструктура дозволяє Україні імпортувати понад 60 млн кубометрів газу на добу – достатньо, щоб перекривати піковий попит.

Польща планує до початку 2026 року подвоїти пропускну здатність для постачання газу в Україну до 4 млрд кубометрів на рік. Також готуються маршрути для американського LNG через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

