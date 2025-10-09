Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українська делегація відвідає США у середині жовтня

09 жовтня 2025, 11:37
Українська делегація відвідає США у середині жовтня
Фото: з вільних джерел
На порядку денному будуть питання ППО та заморожені активи рф.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже на початку наступного тижня українська делегація вирушить до Вашингтона для переговорів з ключових питань безпеки та підтримки України.

Про це він написав в Telegram-каналі

За словами Зеленського, делегацію очолять прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Тематика візиту – оборона, зокрема протиповітряна, енергетика, санкції, переговорний трек. Також окремо обговорюватиметься питання заморожених російських активів у США", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський прокоментував нещодавні контакти з американським президентом Дональдом Трампом. За його словами, Київ поступово доносить до нього реальний стан справ на фронті та хід війни.

"Я вважаю, що Трамп справді хоче припинити війну. І після нашої зустрічі він краще розуміє, що йому намагаються 'продати' росіяни. Ми вдячні за діалог, який відбувається зараз на різних рівнях", – заявив Зеленський.

Напередодні до Вашингтона прибула нова посол України в США Ольга Стефанішина, яка вже провела зустріч із сенаторами – членами проукраїнської групи в Сенаті.

А наприкінці вересня Київ відвідала двопартійна делегація Конгресу США, очолювана конгресменами Майклом Тернером та Євгеном Віндманом.

Зазначимо, що останній візит лідера України відбувся в кінці літа, тоді Зеленський прибув до США на переговори з Трампом
 
СШАУкраїна

Останні матеріали

Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється