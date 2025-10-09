Українська делегація відвідає США у середині жовтня

На порядку денному будуть питання ППО та заморожені активи рф.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже на початку наступного тижня українська делегація вирушить до Вашингтона для переговорів з ключових питань безпеки та підтримки України.

Про це він написав в Telegram-каналі.

За словами Зеленського, делегацію очолять прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Тематика візиту – оборона, зокрема протиповітряна, енергетика, санкції, переговорний трек. Також окремо обговорюватиметься питання заморожених російських активів у США", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський прокоментував нещодавні контакти з американським президентом Дональдом Трампом. За його словами, Київ поступово доносить до нього реальний стан справ на фронті та хід війни.

"Я вважаю, що Трамп справді хоче припинити війну. І після нашої зустрічі він краще розуміє, що йому намагаються 'продати' росіяни. Ми вдячні за діалог, який відбувається зараз на різних рівнях", – заявив Зеленський.

Напередодні до Вашингтона прибула нова посол України в США Ольга Стефанішина, яка вже провела зустріч із сенаторами – членами проукраїнської групи в Сенаті.

А наприкінці вересня Київ відвідала двопартійна делегація Конгресу США, очолювана конгресменами Майклом Тернером та Євгеном Віндманом.