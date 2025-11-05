Українські бійці розповіли DW про нову тактику росіян у Покровську
05 листопада 2025, 10:05
Фото: Генштаб ЗСУ
Найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ.
росія намагається захопити Покровськ, використовуючи нову тактику.
Про це пише видання DW.
Українські бійці розповіли виданню про те, що відбувається в місті, та якими можуть бути наслідки від падіння Покровська.
За словами пілота дрона, росіяни поступово проникають у місто, і відстежити їх усіх неможливо. Вони проникають у місто поодинці або парами, прикидаючись цивільними особами і залишаючись непоміченими протягом декількох місяців.
"За моїми спостереженнями, основною проблемою є інфільтрація. Дуже важко визначити, хто ворог, а хто цивільна особа", - сказав розвідник, який перебуває в місті.
Він розповів DW, що російські війська наступають на Покровськ з великою кількістю дронів і плануючих бомб. За допомогою дронів вони влаштовують засідки, заважають логістиці українських військ і знищують будь-які укриття своїми бомбами.
Як пише DW, українські військові вважають, що російська армія в Покровську має подвійну перевагу: як за чисельністю, так і за перевагою в повітрі, оскільки Україна не в змозі протистояти безлічі російських дронів.
"Через безпілотники ми не можемо перемістити наші засоби ППО ближче до лінії фронту. В іншому випадку це дороге обладнання буде знищено. А у нас самих немає достатньої кількості літаків, щоб збивати російські бомбардувальники Сухой", - сказав один зі співрозмовників DW.
При цьому найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ. Це ускладнює доставку боєприпасів і технічного обладнання. Те ж саме стосується ротації військ та евакуації поранених.
"Логістика все ще функціонує, але це дуже ризиковано. Більшість підрозділів просуваються пішки. Деяким доводиться долати десятки кілометрів, щоб дістатися до своїх позицій. Гуманітарна допомога доставляється за допомогою дронів", - сказав розвідник у Покровську.
Наземні роботи могли доставляти основні припаси, але вони також були мішенню для російських дронів. Крім того, українські пілоти дронів тепер повинні утримувати свої позиції протягом 30-40 днів. Багато хто відмовлявся займати позиції на околицях Мирнограда, оскільки там вони могли опинитися в оточенні росіян, пише DW.
Як розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула, у разі захоплення Покровськ став би основною базою для російських військ. Вони просунулися б на територію з висотними будівлями і густо забудованими районами, де можна було б розмістити тисячі солдатів. Одночасно з цим позиції українських пілотів безпілотників, а також позиції українських підрозділів радіоелектронної боротьби та розвідки довелося б перенести в лісові райони.