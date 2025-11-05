Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські бійці розповіли DW про нову тактику росіян у Покровську

05 листопада 2025, 10:05
Українські бійці розповіли DW про нову тактику росіян у Покровську
Фото: Генштаб ЗСУ
Найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ.
росія намагається захопити Покровськ, використовуючи нову тактику.
 
Про це пише видання DW.
 
Українські бійці розповіли виданню про те, що відбувається в місті, та якими можуть бути наслідки від падіння Покровська.
 
За словами пілота дрона, росіяни поступово проникають у місто, і відстежити їх усіх неможливо. Вони проникають у місто поодинці або парами, прикидаючись цивільними особами і залишаючись непоміченими протягом декількох місяців.
 
"За моїми спостереженнями, основною проблемою є інфільтрація. Дуже важко визначити, хто ворог, а хто цивільна особа", - сказав розвідник, який перебуває в місті.
 
Він розповів DW, що російські війська наступають на Покровськ з великою кількістю дронів і плануючих бомб. За допомогою дронів вони влаштовують засідки, заважають логістиці українських військ і знищують будь-які укриття своїми бомбами.
 
Як пише DW, українські військові вважають, що російська армія в Покровську має подвійну перевагу: як за чисельністю, так і за перевагою в повітрі, оскільки Україна не в змозі протистояти безлічі російських дронів.
 
"Через безпілотники ми не можемо перемістити наші засоби ППО ближче до лінії фронту. В іншому випадку це дороге обладнання буде знищено. А у нас самих немає достатньої кількості літаків, щоб збивати російські бомбардувальники Сухой", - сказав один зі співрозмовників DW.
 
При цьому найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ. Це ускладнює доставку боєприпасів і технічного обладнання. Те ж саме стосується ротації військ та евакуації поранених.
 
"Логістика все ще функціонує, але це дуже ризиковано. Більшість підрозділів просуваються пішки. Деяким доводиться долати десятки кілометрів, щоб дістатися до своїх позицій. Гуманітарна допомога доставляється за допомогою дронів", - сказав розвідник у Покровську.
 
Наземні роботи могли доставляти основні припаси, але вони також були мішенню для російських дронів. Крім того, українські пілоти дронів тепер повинні утримувати свої позиції протягом 30-40 днів. Багато хто відмовлявся займати позиції на околицях Мирнограда, оскільки там вони могли опинитися в оточенні росіян, пише DW.
 
Як розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула, у разі захоплення Покровськ став би основною базою для російських військ. Вони просунулися б на територію з висотними будівлями і густо забудованими районами, де можна було б розмістити тисячі солдатів. Одночасно з цим позиції українських пілотів безпілотників, а також позиції українських підрозділів радіоелектронної боротьби та розвідки довелося б перенести в лісові райони.

 

війна в Україніросія окупантипокровськ

Останні матеріали

Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється