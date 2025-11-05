Українські бійці розповіли DW про нову тактику росіян у Покровську

Найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ.

росія намагається захопити Покровськ, використовуючи нову тактику.

Про це пише видання DW.

Українські бійці розповіли виданню про те, що відбувається в місті, та якими можуть бути наслідки від падіння Покровська.

За словами пілота дрона, росіяни поступово проникають у місто, і відстежити їх усіх неможливо. Вони проникають у місто поодинці або парами, прикидаючись цивільними особами і залишаючись непоміченими протягом декількох місяців.

"За моїми спостереженнями, основною проблемою є інфільтрація. Дуже важко визначити, хто ворог, а хто цивільна особа", - сказав розвідник, який перебуває в місті.