Українські дрони атакували нафтові об’єкти в трьох регіонах в рф

У ніч проти середи, 13 серпня, безпілотники атакували нафтопереробну та інфраструктурну енергетичну інфраструктуру в трьох регіонах Росії: Брянській області, Краснодарському краї та Волгограді. Через атаку аеропорт Волгограда призупинив усі рейси.

Про це повідомила російська служба BBC з посиланням на місцеві джерела.

За інформацією Telegram-каналу "Волгоград" до 20 дронів було помічено у напрямку Волгоградського НПЗ. Згодом повідомляли про появу нових безпілотників над містом та сусіднім Волзьким. У південній частині Волгограда, де розташовані НПЗ та нафтобаза, місцеві жителі чули звуки дронів і роботу ППО.

Росавіація підтвердила зупинку польотів у Волгоградському аеропорту.

У Краснодарському краї, за даними оперативного штабу, уламки дронів впали на території НПЗ у Слов’янську-на-Кубані, спричинивши займання фургона "Газель". Перед цим російські Telegram-канали повідомляли про роботу ППО в цьому районі.

У Брянській області під удар потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча" магістрального нафтопроводу "Дружба", повідомляє канал ASTRA. Місцеві мешканці підтверджують чергову нічну атаку дронів на місто Унеча та його околиці.

