Дрони атакували завод з виробництва компонентів для російських ракет

Під ударом був Арзамаський приладобудівний завод, що спеціалізується на виробництві військової та цивільної продукції для авіаційних і космічних систем

У ніч на 11 серпня дрони атакували місто Арзамас Нижньогородської області рф.

Про це повідомив у Telegram губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

За його словами, уночі промислові підприємства Арзамаського округу атакували безпілотники.

"Під час відбиття атаки, на жаль, жертв і пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двох постраждалих доправили в лікарню", – заявив Нікітін.

Telegram-канал Mash пише, що атака почалася приблизно о 3.55. У небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух. Очевидці нарахували щонайменше п'ять дронів і зазначали, що вони летіли дуже низько, цитує жителів паблік.