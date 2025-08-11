Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували завод з виробництва компонентів для російських ракет

11 серпня 2025, 10:31
Дрони атакували завод з виробництва компонентів для російських ракет
Фото: www.ekathimerini.com
Під ударом був Арзамаський приладобудівний завод, що спеціалізується на виробництві військової та цивільної продукції для авіаційних і космічних систем
У ніч на 11 серпня дрони атакували місто Арзамас Нижньогородської області рф.
 
Про це повідомив у Telegram губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.
 
За його словами, уночі промислові підприємства Арзамаського округу атакували безпілотники.
 
"Під час відбиття атаки, на жаль, жертв і пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двох постраждалих доправили в лікарню", – заявив Нікітін.
 
Telegram-канал Mash пише, що атака почалася приблизно о 3.55. У небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух.  Очевидці нарахували щонайменше п'ять дронів і зазначали, що вони летіли дуже низько, цитує жителів паблік.
 
У міноборони рф відзвітували, що за ніч ППО збила 32 українські БПЛА.
 
Як пише "Мілітарний", Арзамаський приладобудівний завод заснований у 1957 році та спеціалізується на виробництві військової та цивільної продукції для авіаційних і космічних систем. Він розташований на відстані близько 800 км від державного кордону України.Завод входить до складу концерну "Алмаз-Антей" та корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство виготовляє для військових потреб гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи та контрольно-перевірочні комплекси.
 
Зокрема, воно виробляє компоненти для російських ракет: системи К-051(М) для ракет Х-32, блоки демпфувальних гіроскопів БДГ-1М для ракет Х-101, блоки рульових електрифікованих машин БРЕМ-3 та автоматичні системи ліквідації АСЛ-1 для ракет Х-59.
 

 

