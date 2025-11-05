Українські дрони паралізували порт і НПЗ у Туапсе

Чорноморський порт Туапсе і місцевий нафтопереробний завод "Роснєфть" призупинили роботу після ударів українських БпЛА.

Після двох атак українських безпілотників 2 листопада чорноморський порт Туапсе в росії призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод "Роснєфть" тимчасово зупинив виробництво через пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела та дані компанії LSEG з відстеження суден.

За даними джерел, завод, який виробляє нафту, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль, виробляє до 240 000 барелів нафти на добу, а основна частина продукції експортується до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Через атаки три танкери, що завантажували нафту та нафтопродукти, були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту.

До ударів українських дронів Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді, однак зараз постачання та виробництво призупинені.

Також після удару по нафтотерміналу в Туапсе було зафіксовано масштабний розлив нафти.