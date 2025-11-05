Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські дрони паралізували порт і НПЗ у Туапсе

05 листопада 2025, 19:08
Українські дрони паралізували порт і НПЗ у Туапсе
Фото: з вільного доступу
Чорноморський порт Туапсе і місцевий нафтопереробний завод "Роснєфть" призупинили роботу після ударів українських БпЛА.

Після двох атак українських безпілотників 2 листопада чорноморський порт Туапсе в росії призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод "Роснєфть" тимчасово зупинив виробництво через пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела та дані компанії LSEG з відстеження суден.

За даними джерел, завод, який виробляє нафту, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль, виробляє до 240 000 барелів нафти на добу, а основна частина продукції експортується до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Через атаки три танкери, що завантажували нафту та нафтопродукти, були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту.

До ударів українських дронів Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді, однак зараз постачання та виробництво призупинені.

Також після удару по нафтотерміналу в Туапсе було зафіксовано масштабний розлив нафти.

 

війнаРосіявтрати рфНПЗ

Останні матеріали

Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється