Українські дрони паралізували порт і НПЗ у Туапсе
Після двох атак українських безпілотників 2 листопада чорноморський порт Туапсе в росії призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод "Роснєфть" тимчасово зупинив виробництво через пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела та дані компанії LSEG з відстеження суден.
За даними джерел, завод, який виробляє нафту, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль, виробляє до 240 000 барелів нафти на добу, а основна частина продукції експортується до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Через атаки три танкери, що завантажували нафту та нафтопродукти, були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту.
До ударів українських дронів Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді, однак зараз постачання та виробництво призупинені.
Також після удару по нафтотерміналу в Туапсе було зафіксовано масштабний розлив нафти.