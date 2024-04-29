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Українські пілоти використовують планшети IPad для знищення російської ППО – The Telegraph

29 квітня 2024, 13:07
Українські пілоти використовують планшети IPad для знищення російської ППО – The Telegraph
Фото: itv.com
Завдяки цьому, старі українські винищувачі можуть взяти на себе багато західної зброї.

Про це пише щоденна британська газета The Telegraph.

Заступник міністра оборони США ЛаПланте сказав, що планшети можна використовувати для навігації та відображення важливих даних, які допоможуть пілотам успішно виконувати завдання.

"У них багато літаків російської і радянської епохи. Працюючи з українцями, ми змогли взяти багато західних озброєнь і змусити їх працювати на їхніх літаках, де пілот керує ними за допомогою iPad. І вони літають на ньому в зоні конфлікту вже через тиждень після того, як ми передали йому це озброєння", - сказав ЛаПланте.

Ще минулого тижня Лаплант підтвердив цю розробку під час конференції.

Українські пілоти використовують iPad для запуску сучасних західних ракет зі своїх винищувачів радянських часів, вони відстрілюються американськими високошвидкісними протирадіаційними ракетами AGM-88, відомими як HARM - тип ракет класу "повітря-поверхня", які можуть знищувати радіолокаційні системи.

Також відомо, що українським винищувачам радянських часів бракує систем передачі даних, які б забезпечували безперешкодну сумісність із західним озброєнням, таким як HARMs.

Те ж саме стосується й іншого високотехнологічного озброєння, зокрема високоточних бомб Hammer, які постачаються Францією, та крилатих ракет Storm Shadow, що надсилаються Британією.

Планшети можуть подолати цю проблему і потенційно можуть бути використані для навігації - і для відображення критично важливих даних, які допоможуть пілотам успішно завершити місію.

 

iPadУкраїнські пілоти

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