Українські удари по НПЗ скоротили нафтовидобуток у рф на 90%

31 жовтня 2025, 16:35
Голова СБУ повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 влучних ударів по нафтопереробних заводах.
Українські сили завдали понад 160 ударів по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у глибині росії, що призвело до скорочення нафтовидобутку на 90% і спричинило дефіцит пального понад 20%.
 
Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу для журналістів.
 
Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 влучних ударів по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у рф.
 
За його словами, у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.
 
Також Малюк зазначив, що з початку 2025 року знищено 40% російських систем "Панцир", тоді як, за його даними, росія виробляє їх лише близько 30 на рік.
 
"Окрім санкцій, у нас є і декларування кінетичних санкцій. Тобто, діпстрайки, робота в глибокому тилу, за рахунок дронів. Мова йде про відстань 120 кілометрів плюс", - зауважив він.
 
Малюк також підкреслив, на виконання задач президента України Володимира Зеленського, використовуються саме законні цілі - нафтовидобуток та нафтопереробка.
 
"Це 90% бюджету Міністерства оборони рф, тобто це брудні нафторублі за рахунок яких ворог вбиває нас", - пояснив він.

 

війна в Україні

