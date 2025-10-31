Українські удари по НПЗ скоротили нафтовидобуток у рф на 90%

Голова СБУ повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 влучних ударів по нафтопереробних заводах.

Українські сили завдали понад 160 ударів по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у глибині росії, що призвело до скорочення нафтовидобутку на 90% і спричинило дефіцит пального понад 20%.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу для журналістів.

За його словами, у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.