Українські військові навчатимуть Данію боротися з дронами

Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам

У Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з появою невідомих безпілотників над країною", - повідомили у Генштабі.

Протягом тижня учасники обмінюватимуться досвідом, підвищуватимуть рівень підготовки та вдосконалюватимуть навички протидії повітряним загрозам.

У відомстві підкреслили, що такі навчання зміцнюють взаємосумісність Збройних сил України і Данії та роблять держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі.