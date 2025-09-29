Українські військові навчатимуть Данію боротися з дронами
29 вересня 2025, 21:33
Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам
У Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з появою невідомих безпілотників над країною", - повідомили у Генштабі.
Протягом тижня учасники обмінюватимуться досвідом, підвищуватимуть рівень підготовки та вдосконалюватимуть навички протидії повітряним загрозам.
У відомстві підкреслили, що такі навчання зміцнюють взаємосумісність Збройних сил України і Данії та роблять держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі.