Український дрон Magura модернізували

23 вересня 2025, 14:33
Український дрон Magura модернізували
фото @Defence360
Оновлена Magura v7.2 зазнала змін в частині корпусу.
Модернізований український морський дрон Magura v7.2 з двома іншими українськими морськими безпілотниками помітили у військових навчаннях REPMUS, що організовані країнами НАТО.
 
Про це повідомляє "Мілітарний".
 
Українські дрони разом з морськими безпілотними платформами інших країн-учасників були зібрані для відпрацювання нових технологій та експериментів, що триватимуть упродовж трьох тижнів.
 
На зображені українських дронів, що оприлюднив блог Defence360, помітна серйозна модернізація. Зазначається, що серед доставлених в місцевий порт систем спостерігачі помітили одразу три українські безпілотники, два з яких базувались на переробленій платформі Magura v7 та вперше публічно демонструвались.
 
"Оновлена Magura v7.2 зазнала змін в частині корпусу, де пускові установки ракет були зміщені з корми до середини палуби, а вихідні отвори вихлопного колектора переміщені з бортів. Крім того, камера була піднята вище на щоглу, де також з’явився бортовий навігаційний радар. Краще корпус оновленої платформи можна оглянути на версії Magura v7.2 з кулеметною туреллю, що перевозилась тралом до узбережжя", - пише видання.
 
Як повідомляється, вона була доопрацьована, в першу чергу за рахунок перенесення кулеметного модулю з середини корпусу ближче до носової частини. Це, ймовірно, було зумовлено проблемою із задиранням носової частини під час розгону, що перекривало кути огляду установки. На борту також з’явилась щогла з оптичним модулем, проте без радіолокатора.
 
"Також на навчаннях був помічений інший український морський дрон невідомої моделі, що був оснащений двома направляючими для авіаційних ракет Р-73, оптичним модулем та навігаційним радаром. Він вже застосовувався у російсько-українській війні щонайменше один раз під час операції біля узбережжя Криму в травні цього року, де на його перехоплення були відправлені російські окупанти", - зауважили в виданні.

 

війна в Українідрониросія окупанти

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється