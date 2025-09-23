Український дрон Magura модернізували

Оновлена Magura v7.2 зазнала змін в частині корпусу.

Модернізований український морський дрон Magura v7.2 з двома іншими українськими морськими безпілотниками помітили у військових навчаннях REPMUS, що організовані країнами НАТО.

Українські дрони разом з морськими безпілотними платформами інших країн-учасників були зібрані для відпрацювання нових технологій та експериментів, що триватимуть упродовж трьох тижнів.

На зображені українських дронів, що оприлюднив блог Defence360, помітна серйозна модернізація. Зазначається, що серед доставлених в місцевий порт систем спостерігачі помітили одразу три українські безпілотники, два з яких базувались на переробленій платформі Magura v7 та вперше публічно демонструвались.

"Оновлена Magura v7.2 зазнала змін в частині корпусу, де пускові установки ракет були зміщені з корми до середини палуби, а вихідні отвори вихлопного колектора переміщені з бортів. Крім того, камера була піднята вище на щоглу, де також з’явився бортовий навігаційний радар. Краще корпус оновленої платформи можна оглянути на версії Magura v7.2 з кулеметною туреллю, що перевозилась тралом до узбережжя", - пише видання.