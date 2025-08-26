Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Український дрон збився з курсу і впав на поле в Естонії

26 серпня 2025, 14:33
Український дрон збився з курсу і впав на поле в Естонії
Фото: Scanpix / Postimees
У Таллінна немає претензій
Український дрон залетів в Естонію під час атаки по російському порту Усть-Луга. У Таллінні впевнені, що Україна має право себе захищати.
 
Про це йдеться на порталі новин Естонського національного телерадіомовлення.
 
Як повідомив генеральний директор Департаменту поліції безпеки (КаПо) Марго Паллосон, дрон упав на території Естонії рано вранці 24 серпня.
 
Уламки ударного дрона було виявлено 25 серпня на полі. На місці також була воронка від вибуху. Жертв і постраждалих немає.
 
"За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на росії, але який росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів радіоелектронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії", наголосив Паллосон.
 
За його словами, зараз "ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон".
 
Він уточнив, що дрон був військовим і ніс вибухову речовину, яка також здетонувала.
 
Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що після інциденту було запущено всі необхідні процедури.
 
"Знахідка уламків дрона насамперед пов'язана з тим, що росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе", - зазначив він.
 
Певкур повідомив, що Естонія почала закупівлю нового типу радарів, здатних відстежувати об'єкти, що летять низько.
 
"Наші можливості стануть значно кращими. Чи буде це стовідсоткове покриття - покаже час", - сказав міністр.
 
За словами Паллосона, дрон міг потрапити в повітряний простір Естонії як з боку росії, так і через Латвію. КаПо і прокуратура почали розслідування, щоб встановити точні обставини.
 
Глава розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг наголосив, що глушіння GPS-сигналу з боку росії спрямоване на захист стратегічних об'єктів і не націлене проти Естонії або НАТО. При цьому рівень загрози для Естонії не змінився.

 

війна в УкраїніЕстоніяросія окупанти

Останні матеріали

Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 23:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється