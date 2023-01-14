Українців попередили про можливий масований ракетний удар ворога з повітря ближче до 12:00
Сьогодні росія може завдати масованого удару з повітря близько 12.00. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.
Про це, зокрема, повідомив голова Черкаської області Ігор Табурець.
"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00", - написав він.
Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.
"Будьте в максимально безпечному місці!" - порекомендував він.
Також про можливий масований ракетний удар попередив і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Можливий масований ракетний удар! Усі залишаємося в укриттях і не нехтуємо своєю безпекою! Бережіть себе!" - написав він в Telegram.