Українців попередили про можливий масований ракетний удар ворога з повітря ближче до 12:00

Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою.

Сьогодні росія може завдати масованого удару з повітря близько 12.00. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Про це, зокрема, повідомив голова Черкаської області Ігор Табурець.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00", - написав він.

Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.

"Будьте в максимально безпечному місці!" - порекомендував він.

Також про можливий масований ракетний удар попередив і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Можливий масований ракетний удар! Усі залишаємося в укриттях і не нехтуємо своєю безпекою! Бережіть себе!" - написав він в Telegram.