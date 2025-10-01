Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україну таємно відвідала британська принцеса Анна

01 жовтня 2025, 08:55
Україну таємно відвідала британська принцеса Анна
Фото: Sky News
Сестра короля вшанувала пам'ять дітей, що загинули під час війни
Букінгемський палац повідомив про поїздку британської принцеси Анни до України, яка не оголошувалася заздалегідь з безпекових міркувань.
 
Про це пише Sky News.
 
Сестра Чарльза ІІІ приїхала до Києва, де зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським. Глава держави та королівська особа обговорили підтримку України з боку Великої Британії.
 
Анна також відвідала Центр захисту прав дітей і поговорила з маленькими українцями, яким вдалося возз'єднатися зі своїми родинами. 
 
Разом з першою леді Оленою Зеленською принцеса вшанувала пам'ять дітей, які загинули під час російсько-української війни. Анна поклала до меморіалу, де традиційно залишають іграшки, ведмедика, що належав її доньці.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється