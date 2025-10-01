Україну таємно відвідала британська принцеса Анна

Сестра короля вшанувала пам'ять дітей, що загинули під час війни

Букінгемський палац повідомив про поїздку британської принцеси Анни до України, яка не оголошувалася заздалегідь з безпекових міркувань.

Про це пише Sky News.

Сестра Чарльза ІІІ приїхала до Києва, де зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським. Глава держави та королівська особа обговорили підтримку України з боку Великої Британії.