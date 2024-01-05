Умєров обговорив із главою Міноборони Норвегії співпрацю в оборонній промисловості

Міністри також обговорили актуальну ситуацію на лінії фронту, а також нещодавні терористичні атаки росії.

Міністр оборони України Рустем Умєров та очільник польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш провели онлайн-зустріч. У межах зустрічі міністри обговорили, зокрема, інцидент з проникненням російської ракети у польський повітряний простір.

"Безпека в регіоні, підтримка України, яка обороняється від росії, а також нещодавній інцидент у повітряному просторі Польщі біля кордону з Україною – головні теми сьогоднішньої розмови віцепрем’єр-міністра -міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша з міністром оборони України Рустемом Умєровим", – повідомляється у заяві польського Міноборони у Twitter.

Водночас Рустем Умєров на своїй сторінці зазначив, що в розмові він привітав польського колегу з нещодавнім призначенням на посаду міністра і запросив його відвідати Київ. За його словами, обидва міністри обговорили актуальну ситуацію на лінії фронту, а також нещодавні терористичні атаки росії.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.