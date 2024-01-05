Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Умєров обговорив із главою Міноборони Норвегії співпрацю в оборонній промисловості

05 січня 2024, 17:41
Умєров обговорив із главою Міноборони Норвегії співпрацю в оборонній промисловості
Джерело: wikipedia
Міністри також обговорили актуальну ситуацію на лінії фронту, а також нещодавні терористичні атаки росії.

Міністр оборони України Рустем Умєров та очільник польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш провели онлайн-зустріч. У межах зустрічі міністри обговорили, зокрема, інцидент з проникненням російської ракети у польський повітряний простір.

"Безпека в регіоні, підтримка України, яка обороняється від росії, а також нещодавній інцидент у повітряному просторі Польщі біля кордону з Україною – головні теми сьогоднішньої розмови віцепрем’єр-міністра -міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша з міністром оборони України Рустемом Умєровим", – повідомляється у заяві польського Міноборони у Twitter.

Водночас Рустем Умєров на своїй сторінці зазначив, що в розмові він привітав польського колегу з нещодавнім призначенням на посаду міністра і запросив його відвідати Київ. За його словами, обидва міністри обговорили актуальну ситуацію на лінії фронту, а також нещодавні терористичні атаки росії.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.

УмєровНорвегіяоборона

Останні матеріали

Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється