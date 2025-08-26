Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд Франції у вересні ризикує піти у відставку

26 серпня 2025, 09:53
Уряд Франції у вересні ризикує піти у відставку
Фото: з вільного доступу
Прем'єр має отримати згоду парламенту на бюджетні скорочення
Очільник французького уряду Франсуа Байру оголосив про намір просити парламент дати згоду на суттєве скорочення бюджету країни у сфері публічних фінансів, зокрема й соціальних виплат.
 
Про це пише The Guardian.
 
Прем'єр б'є на сполох, що без заощадження 44 мільярдів євро щорічно Франція не зможе вписуватися у ліміт дефіциту бюджету, визначений для країн ЄС на рівні 3% від ВВП.
 
У разі відмови Національних зборів погодитися з цим планом економії уряд Байру змушений буде піти у відставку. Найімовірніше, саме це і станеться: про намір відкинути пропозицію прем'єра вже оголосили ультраправі, радикальні ліві, соціалісти та "зелені".
 
В "Національному об'єднанні" Марін Ле Пен заявили, що "не підтримують те, через що страждатимуть прості французи". Спробу Байру проштовхнути бюджетні ініціативи ультраправі порівняли з "оголошенням про розпуск власного уряду".
 
Голосування за вотум довіри кабінету міністрів Байру відбудеться 8 вересня. Сам прем'єр вважає, що пішов на великий ризик, але "не бачив іншого виходу, бо потрібно діяти".

 

війна в Україніросія окупантиФранція

