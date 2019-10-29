БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр України підписав меморандум з найбільшими операторами мобільного зв'язку щодо покриття всієї території України мережею мобільного інтернету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд підписав меморандум з мобільними операторами щодо покриття всієї території України інтернетом
Фото: ar25.org
Відповідне підписання відбулося під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня, передає "Громадське".
"Я вірю що з цього документа почнеться тотальна цифровізація всієї країни. В кожному куточку нашої країни має бути доступний якісний зв'язок та інтернет. І ми зробимо для цього все необхідне", - повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час підписання документа.
Меморандум уряд підписав разом з найбільшими мобільними операторами України, компаніями "Інтертелеком", "Лайфсел", "Водафон" та "Київстар".
Нагадаємо, що мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell домовилися перерозподілити радіочастоти в діапазоні 900 МГц.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 10 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?
No articles