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Уряд підписав меморандум з мобільними операторами щодо покриття всієї території України інтернетом

Прем'єр-міністр України підписав меморандум з найбільшими операторами мобільного зв'язку щодо покриття всієї території України мережею мобільного інтернету.
Уряд підписав меморандум з мобільними операторами щодо покриття всієї території України інтернетом Фото: ar25.org

Відповідне підписання відбулося під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня, передає "Громадське".

"Я вірю що з цього документа почнеться тотальна цифровізація всієї країни. В кожному куточку нашої країни має бути доступний якісний зв'язок та інтернет. І ми зробимо для цього все необхідне", - повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час підписання документа.

Меморандум уряд підписав разом з найбільшими мобільними операторами України, компаніями "Інтертелеком", "Лайфсел", "Водафон" та "Київстар".

Нагадаємо, що мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell домовилися перерозподілити радіочастоти в діапазоні 900 МГц.

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29 10 2019 15:20
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