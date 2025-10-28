Уряд визначив головні завдання на наступні 100 днів

Президент України зустрівся з урядовцями.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, під час якої обговорили результати роботи уряду за перші сто днів та визначили пріоритети на наступний період.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Оборона, відновлення енергетики, підтримка людей, тиск на росію - у кожного з урядовців мають бути чіткі результати за цими напрямами. Звітуватимуть регулярно", - зазначив президент.

Зеленський доручив уряду невідкладно забезпечити повне фінансування для імпорту газу. За його словами, наразі забезпечено 70% від необхідного обсягу, але вже є розуміння, як акумулювати решту суми.