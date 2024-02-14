В Авдіївку заїжджає одна з найкращих бригад України: Forbes оцінив, як діятиме 3-тя штурмова бригада

Днями Східне командування України передислокувало одну зі своїх кращих бригад, 3-ю штурмову бригаду чисельністю 2000 чоловік, зі свого полігону в Краматорську в Авдіївку.

3-тя штурмова, можливо, була єдиним великим українським механізованим з'єднанням, яке знаходилося в резерві на Сході, пише Forbes.

Вводити бригаду в невигідний бій у все більш ізольованих руїнах Авдіївки, м'яко кажучи, ризиковано, вважають журналісти.

"Попри те, що Міністерство оборони України в понеділок заявило, що все йде за планом, але не ясно, чи є цей план розумним", - пише видання.

І додає, що 3-тя бригада з її БТР голландського виробництва, бойовими машинами м-2 американського виробництва і бронегрузовиками MaxxPro, а також пристойними запасами мінометів і дронів-фугасів, не може просто зайняти позиції в тих же бункерах і траншеях, які раніше займала 110-та бригада.

В разі таких дій бригада б добровільно себе заблокувала, адже російські сили навколо Авдіївки продовжують, ціною великих витрат, пробиратися в місто з двох напрямків.

"3-тя бригада могла б почати оборону Авдіївки, окопавшись на території промислового коксохімічного заводу в північно-західній частині міста і випрямивши лінію оборони з півночі на південь. Так, це означало б відмову від східної половини практично неживого міста. З іншого боку, це може відновити безпечні лінії поставок", - розповідають аналітики для Forbes.

Вони додають, що важливою змінною в обороні Авдіївки є українська фортеця в бункерному комплексі "Зеніт" на південь від Авдіївки, оскільки промислова дорога, яку проклали росіяни на півночі Авдіївки, веде на південний схід до "Зеніту" і тепер для постачання бункерного комплексу можуть знадобитися небезпечні поїздки по пересіченій місцевості.

"Якщо українці здадуть східну частину Авдіївки, чи здадуть вони також "Зеніт", одне з найбільш значних укріплень на сході України? Ми повинні скоро дізнатися", - підсумовує видання Forbes.