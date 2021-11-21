В Естонії розпочалося будівництво тимчасових загороджень на кордоні з Росією

Роботи зі зведення тимчасових огорож ведуться у прискореному темпі у зв'язку з міграційною кризою на кордоні між Білоруссю та Європейським союзом

В Естонії в суботу розпочалися роботи з будівництва тимчасових загороджень на перших ділянках сухопутного кордону з Росією в Нарві на північному сході країни, а також на берегах річки Піуза (Piusa) на південному сході республіки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Естонсько-російський кордон на північному сході переважно перекритий природною водною перешкодою. Тому поліція та Сили оборони зміцнюють єдину суху ділянку тут, у колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найбільш високий", - розповів журналістам начальник оперативного штабу Східної префектури. Урмас Ельм (Urmas Elm).

У зв'язку з будівельними роботами до 26 листопада у прикордонних з Росією кордоном заборонено польоти літаків та безпілотних літальних апаратів.

Прикордонний департамент наніс на карту десять ділянок, де загалом доведеться протягнути до 40 км загороджень у вигляді колючого дроту.

Роботи зі зведення тимчасових огорож ведуться у прискореному темпі у зв'язку з міграційною кризою на кордоні між Білоруссю та Європейським союзом.

Прем'єр-міністр Кая Каллас (Kaja Kallas), яка відвідала в суботу зведення загороджень у Нарві, заявила, що "прикордонними загородженнями ми посилаємо Росії сигнал, що Естонія захищає кордони Естонії, Європейського союзу і НАТО".

За її словами, "щоправда, у нашого кордону, такої загрози, як те, що відбувається зараз у Польщі, Литві та Латвії немає, але, як ви бачите, тут і зараз жодного паркану як кордону немає, а встановлення цих тимчасових загороджень все ж таки дозволить запобігти можливим загрозам. І це діє і як стримування".

За словами заступника генерального директора департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічева, "нині міграційний тиск в Естонії не посилюється, але якщо ситуація зміниться, встановлення тимчасових огорож стане важливим компонентом для запобігання масовому проникненню незаконної міграції та всієї операції із захисту кордону".

До проведення робіт уряд залучив близько 1700 резервістів Сил оборони, покликаних у середу на раптові навчання "Щит 2021".

Нині на естонській стороні облаштовано близько 25 км кордону, ведуться роботи на наступній ділянці завдовжки 39,5 км. Ще 40 км тимчасових загороджень, які мають бути зведені під час навчальних зборів Сил оборони, дозволять встановити загалом понад 100 км фізично облаштованого кордону.

Загальна довжина естонсько-російської прикордонної лінії становить 338 км, з яких 76 км проходять річкою Нарва і 127 км - Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 км проходить переважно важкопрохідною місцевістю і в лісових районах, де природа сама служить природним заслоном для порушників, і тому реально побудувати необхідно прикордонну інфраструктуру протягом 115 км.

Сухопутну ділянку передбачається забезпечити високотехнологічним обладнанням, встановити електронну охоронну систему. На кордоні будуть використовуватися безпілотники, будь-який перетин фіксуватиметься сенсорами. Крім того, буде завершено і будівництво паркану заввишки 2,5 м протягом 90 км.

Згідно з раніше затвердженим планом, будівництво кордону з Росією має бути завершено до 2026 року.

Нагадаємо, що польські прикордонники за минулу добу запобігти кільком спробам прориву кордону великими групами мігрантів із Білорусі.