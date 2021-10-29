В е-системі МОЗ з’являться довідки з протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19

Кому не можна щеплюватися?

Міністерство охорони здоров’я планує в майбутньому передбачити можливість внесення висновку про протипоказання до другої дози або загального протипоказання до вакцинації проти коронавірусу в електронну систему охорони здоров’я.

Про це вказано на сайті МОЗ, повідомляє "Громадське".

Там зазначено, що МОЗ надіслало до управлінь охорони здоров’я Київській міській та обласним державним адміністраціям роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань і застережень до вакцинації проти COVID-19.

У відомстві вказують, що протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або особистий лікар і надати висновок про тимчасове чи постійне протипоказання.

За потреби отримання додаткової інформації для перевірки діагнозу, перебігу захворювання, додаткових обстежень лікар може також скеровувати пацієнта до профільного спеціаліста. І вже після його висновку остаточно ухвалить рішення, чи проводити вакцинацію, чи відтермінувати її до певного часу.

У МОЗ наголошують: якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, за можливості він має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Тимчасові протипоказання до вакцинації:

гострі захворювання з підвищенням температури понад 38,0°C. У такому разі вакцинацію можна провести після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби. Довідку видають терміном до 2 тижнів від початку захворювання;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна провести через 90 днів після закінчення курсу терапії. Термін дії довідки - 3 місяці;

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію проти COVID-19 треба проводити через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу). У проміжку між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу. Термін дії довідки - 14 днів;

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Це слід робити перед вакцинацією або через 4 тижні після неї. Термін дії довідки - до завершення оцінки проби/IGRA;

COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію можна відтермінувати на 3 місяці з часу перебігу коронавірусу або провести раніше. Але не раніше як через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигена вірусу SARS-CoV-2. Термін дії довідки - до 3 місяців.

Вакцинація з пересторогою або особливі стани:

онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 людей з онкопатологією є пріоритетною;

автоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози;

особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для пацієнтів із важкими імунодефіцитними станами. З огляду на те, що вакцина не є «живою», а люди з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані;

вагітні жінки. Існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).