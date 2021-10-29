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В е-системі МОЗ з’являться довідки з протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19

Кому не можна щеплюватися?
Міністерство охорони здоров’я планує в майбутньому передбачити можливість внесення висновку про протипоказання до другої дози або загального протипоказання до вакцинації проти коронавірусу в електронну систему охорони здоров’я.
В е-системі МОЗ з’являться довідки з протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19 Фото: МОЗ

Про це вказано на сайті МОЗ, повідомляє "Громадське".

Там зазначено, що МОЗ надіслало до управлінь охорони здоров’я Київській міській та обласним державним адміністраціям роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань і застережень до вакцинації проти COVID-19.

У відомстві вказують, що протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або особистий лікар і надати висновок про тимчасове чи постійне протипоказання.

За потреби отримання додаткової інформації для перевірки діагнозу, перебігу захворювання, додаткових обстежень лікар може також скеровувати пацієнта до профільного спеціаліста. І вже після його висновку остаточно ухвалить рішення, чи проводити вакцинацію, чи відтермінувати її до певного часу.

У МОЗ наголошують: якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, за можливості він має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Тимчасові протипоказання до вакцинації:

  • гострі захворювання з підвищенням температури понад 38,0°C. У такому разі вакцинацію можна провести після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби. Довідку видають терміном до 2 тижнів від початку захворювання;
  • лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна провести через 90 днів після закінчення курсу терапії. Термін дії довідки - 3 місяці;
  • введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію проти COVID-19 треба проводити через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу). У проміжку між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу. Термін дії довідки - 14 днів;
  • проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Це слід робити перед вакцинацією або через 4 тижні після неї. Термін дії довідки - до завершення оцінки проби/IGRA;
  • COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію можна відтермінувати на 3 місяці з часу перебігу коронавірусу або провести раніше. Але не раніше як через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигена вірусу SARS-CoV-2. Термін дії довідки - до 3 місяців.

Вакцинація з пересторогою або особливі стани:

  • онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 людей з онкопатологією є пріоритетною;
  • автоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози;
  • особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для пацієнтів із важкими імунодефіцитними станами. З огляду на те, що вакцина не є «живою», а люди з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані;
  • вагітні жінки. Існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).

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29 10 2021 12:57
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