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В Гренландії пройшли протести на тлі заяв Трампа

16 березня 2025, 11:06
В Гренландії пройшли протести на тлі заяв Трампа
Фото: CNN
Це найбільша демонстрація в історії острова.

У Гренландії тривають масові мітинги викликані заявами американського президента Дональда Трампа щодо ймовірного встановлення контролю над островом. 

Про це поінформувала газета Dagens Nyheter.

Близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії - Нууку.

"Це найбільша демонстрація в історії острова. Протестувальники також вийшли на вулиці другого за величиною міста Сісіміут. Населення Гренландії становить 57 000 осіб, а самого Нуука - 19 000, тому велика кількість людей на вулицях є значною", - пише видання. 

Мітинги проходить під гаслом "Гренландія належить гренландському народові". 

Протестувальники, що вийшли на вулиці, тримали банери з англомовними гаслами: "Yankee go home" та "We are not for sale" - Ми не продаємось.

Однак також в столиці Гренландії були помічені прихильники Трампа у кепках з написом MAGA. 

Раніше Трамп стверджував, що мешканці Гренландії хочуть стати частиною США. Жителі острова хочуть показати йому, що він помиляється. 

Днями, ми повідомляли, що Трамп знову зазіхає на Гренландію і обіцяє зробити мешканців багатими.

 

СШАпротестиГренландія

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