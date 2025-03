В Гренландії пройшли протести на тлі заяв Трампа

Це найбільша демонстрація в історії острова.

У Гренландії тривають масові мітинги викликані заявами американського президента Дональда Трампа щодо ймовірного встановлення контролю над островом.

Про це поінформувала газета Dagens Nyheter.

Близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії - Нууку.

"Це найбільша демонстрація в історії острова. Протестувальники також вийшли на вулиці другого за величиною міста Сісіміут. Населення Гренландії становить 57 000 осіб, а самого Нуука - 19 000, тому велика кількість людей на вулицях є значною", - пише видання.

Мітинги проходить під гаслом "Гренландія належить гренландському народові".

Протестувальники, що вийшли на вулиці, тримали банери з англомовними гаслами: "Yankee go home" та "We are not for sale" - Ми не продаємось.

Однак також в столиці Гренландії були помічені прихильники Трампа у кепках з написом MAGA.

Раніше Трамп стверджував, що мешканці Гренландії хочуть стати частиною США. Жителі острова хочуть показати йому, що він помиляється.

Днями, ми повідомляли, що Трамп знову зазіхає на Гренландію і обіцяє зробити мешканців багатими.