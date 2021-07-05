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В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб

З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб
В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди по числу нових заражень коронавірусом. За вчора COVID-19 виявили у 414 188 осіб.
В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб Фото: АА

Також за вчора підтвердили 3915 летальних випадків в результаті захворювання COVID, повідомляє "РБК-Україна".

З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб, загальна кількість смертей досягло 234 тисяч 83. Лише на цьому тижні в країні зареєстровано 1,57 млн ​​нових випадків і більш як 15 тисяч смертей.

Попередній антирекорд в Індії був зафіксований днем ​​раніше - тоді заразилися 412 262 особи.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися з Індією киснем на тлі спалаху COVID-19.

При цьому жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, що надіслана до Індії міжнародна гуманітарна допомога для боротьби з потужною хвилею захворюваності на COVID-19 не доходить до населення.

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07 05 2021 11:05
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