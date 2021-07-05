В Індії другий день фіксують антирекорд по COVID: заразилися понад 414 тисяч осіб
Також за вчора підтвердили 3915 летальних випадків в результаті захворювання COVID, повідомляє "РБК-Україна".
З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб, загальна кількість смертей досягло 234 тисяч 83. Лише на цьому тижні в країні зареєстровано 1,57 млн нових випадків і більш як 15 тисяч смертей.
Попередній антирекорд в Індії був зафіксований днем раніше - тоді заразилися 412 262 особи.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися з Індією киснем на тлі спалаху COVID-19.
При цьому жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу.
Нагадаємо, що надіслана до Індії міжнародна гуманітарна допомога для боротьби з потужною хвилею захворюваності на COVID-19 не доходить до населення.
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