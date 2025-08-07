В Індії повідомили про незабаром запланований візит путіна

Це відбувається на тлі посилення напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через тісні торговельні зв’язки Індії з рф.

Президент рф Володимир путін найближчим часом відвідає Індію, заявив радник з національної безпеки Індії Аджит Довал.

Про це інформуж The Times of India.

"У нас особливі, тривалі відносини, які ми дуже цінуємо. Ми підтримуємо контакти на найвищому рівні, і вони дають суттєві результати. Ми раді і щасливі дізнатися про майбутній візит президента росії Путіна до Індії. Гадаю, дати майже остаточно узгоджені", - заявив Довал.

Видання зазначає, що цей візит відбувається на тлі зростання напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через торговельні зв’язки Індії з росією.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, закуповуючи її зі значною знижкою. За останній час імпорт російської нафти Індією зріс майже з нуля до близько третини загального обсягу нафтопостачання країни.

Нагадаємо, що лише вчора Трамп обклав індійські товари додатковими митами.