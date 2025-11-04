Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

В Індії протестують проти обманної вербовки громадян до російської армії

04 листопада 2025, 11:33
Фото: з вільного доступу
Люди вимагають повернення своїх синів і братів, яких обманом відправили воювати проти України.

росія активно вербує іноземців до своїх збройних сил: спершу обіцяє високооплачувану роботу, а потім відправляє їх на фронт. В Індії відбувся мітинг родичів громадян, яких обманом завербували до лав російської армії. Учасники акції вимагали від уряду реакції та повернення своїх синів і братів.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

За словами мітингувальників, чоловіки виїхали до росії нібито на навчання чи роботу, однак були силоміць або шляхом обману відправлені на фронт. Частина з них загинула або зникла безвісти. Родини не отримали ані тіл, ані компенсацій.

У Центрі наголошують, що це ще один доказ того, як росія використовує іноземців як "гарматне м’ясо", приховуючи реальні масштаби своїх втрат.

Індіяпротестивербовкаросія окупанти

