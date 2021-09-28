В індійському штаті "відімкнули" інтернет на час іспиту для понад 1,6 мільйона людей
Про це пишуть The Times of India та India Today, повідомляє "Громадське".
Інтернет у Раджастхані відімкнули із 6:00 по 18:00, щоб учасники іспиту не могли списати. Приймали іспит у 4200 центрах тестування у дві зміни, зазначає The Times of India, називаючи це наймасовішим в історії штату одноденним іспитом.
Водночас у столиці Раджастхану - місті Джайпур - інтернет не відмикали. Як пояснили джерела видання, про це попросили екзаменатори й правоохоронці: зв’язок їм був потрібен для безперебійної роботи.
За даними видання The Register, йшлося не про відімкнення інтернету, а блокування окремих сервісів - зокрема месенджерів і соцмереж. Приміром, голосові дзвінки й кабельне підключення до мережі дозволялося.
Як підрахувало видання, через хаотичну організацію процесу (про що писали в соцмережах) без інтернет-зв’язку насправді залишилися не лише учасники іспиту, а й інші жителі Раджастхану - загалом принаймні 8,5 мільйона людей.
Проти відімкнення інтернету виступив індійський Центр права на вільне програмне забезпечення. Там вказали на негативні економічні й соціальні наслідки такого кроку, адже мережа в умовах пандемії COVID-19 є одним із головних джерел спілкування, роботи і навчання.
А втім, попри блокування інтернету кандидати намагалися сшахрувати іншим чином. За даними India Today, поліція арештувала п’ятьох людей, які сховали Bluetooth-пристрої у свої капці або вуха. Ще вісім були "підставними" вступниками - мали скласти іспит за когось іншого.
За офіційними даними, участь у вступному тесті в Раджастхані мали б узяти понад 1,5 мільйона людей. Вони претендують на понад 40 тисяч викладацьких посад у штаті. Іспит відбувся вперше з 2019 року - у 2020-му його скасували через пандемію.
Індійський штат - не перший, де відключенням інтернету намагаються боротися зі списуванням на іспитах. Приміром, до такого ж кроку вдалися у 2018 році в Алжирі і у 2016 році - в Іраку.
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