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В індійському штаті "відімкнули" інтернет на час іспиту для понад 1,6 мільйона людей

Хотіли, щоб вони не списували
Влада штату Раджастхан, що на північному заході Індії, 26 вересня обмежила доступ до інтернету на час проведення вступного іспиту для вступників на педагогічні спеціальності. На участь у ньому зареєструвалися понад 1,5 мільйона людей.
В індійському штаті "відімкнули" інтернет на час іспиту для понад 1,6 мільйона людей

Про це пишуть The Times of India та India Today, повідомляє "Громадське".

Інтернет у Раджастхані відімкнули із 6:00 по 18:00, щоб учасники іспиту не могли списати. Приймали іспит у 4200 центрах тестування у дві зміни, зазначає The Times of India, називаючи це наймасовішим в історії штату одноденним іспитом.

Водночас у столиці Раджастхану - місті Джайпур - інтернет не відмикали. Як пояснили джерела видання, про це попросили екзаменатори й правоохоронці: зв’язок їм був потрібен для безперебійної роботи.

За даними видання The Register, йшлося не про відімкнення інтернету, а блокування окремих сервісів - зокрема месенджерів і соцмереж. Приміром, голосові дзвінки й кабельне підключення до мережі дозволялося.

Як підрахувало видання, через хаотичну організацію процесу (про що писали в соцмережах) без інтернет-зв’язку насправді залишилися не лише учасники іспиту, а й інші жителі Раджастхану - загалом принаймні 8,5 мільйона людей.

Проти відімкнення інтернету виступив індійський Центр права на вільне програмне забезпечення. Там вказали на негативні економічні й соціальні наслідки такого кроку, адже мережа в умовах пандемії COVID-19 є одним із головних джерел спілкування, роботи і навчання.

А втім, попри блокування інтернету кандидати намагалися сшахрувати іншим чином. За даними India Today, поліція арештувала п’ятьох людей, які сховали Bluetooth-пристрої у свої капці або вуха. Ще вісім були "підставними" вступниками - мали скласти іспит за когось іншого.

За офіційними даними, участь у вступному тесті в Раджастхані мали б узяти понад 1,5 мільйона людей. Вони претендують на понад 40 тисяч викладацьких посад у штаті. Іспит відбувся вперше з 2019 року - у 2020-му його скасували через пандемію.

Індійський штат - не перший, де відключенням інтернету намагаються боротися зі списуванням на іспитах. Приміром, до такого ж кроку вдалися у 2018 році в Алжирі і у 2016 році - в Іраку.

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28 09 2021 13:14
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