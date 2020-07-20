В Ісландії запустили сайт, де можна "кричати": все для зняття стресу
Користувачам пропонують записати свій крик (крик або шепіт) і вибрати одну з мальовничих ісландських локацій, повідомляє ain.ua. Потім записаний крик програють там з динаміків. Ця можливість буде доступна протягом наступних двох тижнів.
"Люди мріють про час, коли можна буде знову подорожувати ... Ми хочемо бути частиною цього. Полегшення стресу доречно в таких обставинах, але в той же час дає нам можливість нагадати про переваги Ісландії", - пояснює мету ініціативи директор по туризму в Promote Iceland Сігрідур Гудмундсдоттир.
На сайті проекту можна перегорнути доступні локації з динаміками, подивитися їх фото та вибрати ту, яка сподобалася. А потім записати свій крик. Сайт також вказує, чиї крики програються на цій локації в даний момент (їх можна послухати).
"Ви багато пройшли. І вам потрібно спустити пар. Здається, вам потрібна Ісландія", - йдеться в проморолику проекту.
Читайте також: LEGO створила набір, із якого можна буде зібрати приставку Nintendo
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Астрофізики представили найбільшу у світі 3D-мапу Всесвіту
- ФОТО У США виявили лапи динозавра з одним кігтем
- ФОТО На 3D-принтері вперше у світі "надрукували" електробайк
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею