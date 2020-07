В Ісландії запустили сайт, де можна "кричати": все для зняття стресу Ця можливість буде доступна протягом наступних двох тижнів

Ісландська організація Promote Iceland, яка співпрацює з урядом і просуває туризм в країну, запустила проект Let It Out. Проект має на меті: допомогти людям впоратися зі стресом, викликаним коронавірусною пандемією.

Фото: з вільних джерел

Користувачам пропонують записати свій крик (крик або шепіт) і вибрати одну з мальовничих ісландських локацій, повідомляє ain.ua. Потім записаний крик програють там з динаміків. Ця можливість буде доступна протягом наступних двох тижнів. "Люди мріють про час, коли можна буде знову подорожувати ... Ми хочемо бути частиною цього. Полегшення стресу доречно в таких обставинах, але в той же час дає нам можливість нагадати про переваги Ісландії", - пояснює мету ініціативи директор по туризму в Promote Iceland Сігрідур Гудмундсдоттир. На сайті проекту можна перегорнути доступні локації з динаміками, подивитися їх фото та вибрати ту, яка сподобалася. А потім записати свій крик. Сайт також вказує, чиї крики програються на цій локації в даний момент (їх можна послухати). "Ви багато пройшли. І вам потрібно спустити пар. Здається, вам потрібна Ісландія", - йдеться в проморолику проекту. Читайте також: LEGO створила набір, із якого можна буде зібрати приставку Nintendo

