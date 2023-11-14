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В ISW пояснили мету суперечливих повідомлень пропагандистів про відхід окупантів на лівобережжі Херсонщини

14 листопада 2023, 08:29
В ISW пояснили мету суперечливих повідомлень пропагандистів про відхід окупантів на лівобережжі Херсонщини
Джерело unian
російські державні ЗМІ оприлюднили та згодом спростували повідомлення про "перегрупування" російських сил на лівому березі Херсонської області на позиції далі на схід від річки Дніпро.

Водночас російське командування та державні "ЗМІ" не змогли створити скоординовану інформаційну лінію для відповіді росії на  українські наземні операції на східному березі. 

Про це пише Інститут дослідження війни ISW. 

Водночас речник кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання про ситуацію в Херсонській області, заявивши, що коментувати ситуацію можуть і повинні лише російські військові. 

Також Міністерство оборони росії не визнало збереження українських позицій на східному березі або проведення більш масштабних, ніж зазвичай, українських наземних операцій протягом останніх тижнів. російські військові блогери дедалі частіше повідомляють про українську діяльність на Лівобережжі, однак це різко контрастує з тим, що російські державні ЗМІ та російські офіційні особи постійно не визнають це. 

Крім того, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на східному березі Херсонської області. 

Український центр опору 13 листопада заявив, що українські офіційні особи не помітили відведення російських сил із позицій на східному березі.

"Тому такі новини можуть бути частиною російської інформаційної операції з відволікання українських сил. Але українські військові навряд чи приймуть будь-які рішення оперативного рівня на основі обмежених повідомлень ЗМІ про російське перегрупування, проте, якщо повідомлення є частиною інформаційної операції, вони, швидше за все, не зможуть ввести в оману українське командування", - розмірковують аналітики. 

Також, як пише ISW, навряд чи зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони росії передало російським державним "ЗМІ" інформацію про повідомлення про "перегрупування" російських військ на лівому березі Херсонської області. 

Кілька російських джерел припустили, що невстановлена особа, яка видавала себе за когось з Міноборони росії з підробленого облікового запису, могла надати інформацію рос "ЗМІ". 

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