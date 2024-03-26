В Ізраїлі заявили, що Іран посилює війну ще на чотирьох фронтах за межами Гази
Ізраїльські військові попередили, що Іран стоїть за посиленням нападів на Ізраїль на чотирьох фронтах за межами сектора Гази, створюючи серйозні труднощі в довгострокових зусиллях зміцнити безпеку країни на багатьох фронтах.
Про це пише Newsweek.
Озброєні ополченці, які об’єднуються з підтримуваною Іраном "Осі опору" в Лівані, Іраку, Сирії та Ємені, продовжують завдавати ударів по цілям, в Ізраїлі, створюючи подальший тиск на системи оборони країни.
Речник Цахалу контр-адмірал Даніель Хагарі стверджував у понеділок 25 березня, що головний ворог Ізраїлю, Іран, був у центрі цих кампаній і що "ця війна не тільки проти Хамасу".
"Зв’язок між Хезболлою, хуситами, ополченнями в Іраку, Сирії, деякими ополченнями в Сирії, а не тільки ополченнями в Сирії: усі вони контролюються Іраном", — сказав Хагарі у відповідь на запитання Newsweek під час брифінгу.
"Військові дії, вжиті фронтом опору проти ізраїльського режиму, є оборонними заходами, спрямованими на тиск на окупаційний режим з метою припинення його злочинів у секторі Газа", – повідомили Newsweek у Представництві Ірану при ООН у відповідь на заяву речника Цахалу.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї також нещодавно обговорював це питання під час своєї щорічної промови з нагоди Перського Нового року.
"Де б це не було в регіоні, чи то в Ємені, Іраку, Сирії чи Лівані, будь-який захід, який вживатимуть бойові та відважні сили опору, американці припишуть це Ірану", – сказав Хаменеї під час свого звернення на Навруз у середу.