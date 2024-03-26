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В Ізраїлі заявили, що Іран посилює війну ще на чотирьох фронтах за межами Гази

26 березня 2024, 13:09
В Ізраїлі заявили, що Іран посилює війну ще на чотирьох фронтах за межами Гази
Фото: AFP
Ополченці продовжують завдавати ударів по цілям в Ізраїлі.

Ізраїльські військові попередили, що Іран стоїть за посиленням нападів на Ізраїль на чотирьох фронтах за межами сектора Гази, створюючи серйозні труднощі в довгострокових зусиллях зміцнити безпеку країни на багатьох фронтах.

Про це пише Newsweek.

Озброєні ополченці, які об’єднуються з підтримуваною Іраном "Осі опору" в Лівані, Іраку, Сирії та Ємені, продовжують завдавати ударів по цілям, в Ізраїлі, створюючи подальший тиск на системи оборони країни.

Речник Цахалу контр-адмірал Даніель Хагарі стверджував у понеділок 25 березня, що головний ворог Ізраїлю, Іран, був у центрі цих кампаній і що "ця війна не тільки проти Хамасу".

"Зв’язок між Хезболлою, хуситами, ополченнями в Іраку, Сирії, деякими ополченнями в Сирії, а не тільки ополченнями в Сирії: усі вони контролюються Іраном", — сказав Хагарі у відповідь на запитання Newsweek під час брифінгу.

"Військові дії, вжиті фронтом опору проти ізраїльського режиму, є оборонними заходами, спрямованими на тиск на окупаційний режим з метою припинення його злочинів у секторі Газа", – повідомили Newsweek у Представництві Ірану при ООН у відповідь на заяву речника Цахалу.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї також нещодавно обговорював це питання під час своєї щорічної промови з нагоди Перського Нового року.

"Де б це не було в регіоні, чи то в Ємені, Іраку, Сирії чи Лівані, будь-який захід, який вживатимуть бойові та відважні сили опору, американці припишуть це Ірану", – сказав Хаменеї під час свого звернення на Навруз у середу. 

ІзраїльІранфронтвійна в Україніросія окупанти

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