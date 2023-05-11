В квітні росія завербувала на війну до 10 тисяч в’язнів – розвідка Британії

На початку року міністерство оборони росії активізувало схему вербування російських в’язнів для участі у війні в Україні.

Розвідка Британії вважає, що лише минулого місяця було залучено до 10 тисяч засуджених.

Про це у МО пише в Twitter.

"З минулого літа ув`язнені були ключовим джерелом новобранців для масштабних операцій пвк «вагнера» в Україні. Однак група, скоріш за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи у лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з міноборони росії загострилася", йдеться в пості.

Кампанія міноборони рф з вербування ув`язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил зі збільшення чисельності армії, аби уникнути введення нового етапу обов'язкової мобілізації, адже вона не буде популярною серед населення рф.