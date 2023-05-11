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В квітні росія завербувала на війну до 10 тисяч в’язнів – розвідка Британії

11 травня 2023, 11:13
В квітні росія завербувала на війну до 10 тисяч в’язнів – розвідка Британії
На початку року міністерство оборони росії активізувало схему вербування російських в’язнів для участі у війні в Україні.

Розвідка Британії вважає, що лише минулого місяця було залучено до 10 тисяч засуджених.

Про це у МО пише в Twitter.

"З минулого літа ув`язнені були ключовим джерелом новобранців для масштабних операцій пвк «вагнера» в Україні. Однак група, скоріш за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи у лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з міноборони росії загострилася", йдеться в пості. 

Кампанія міноборони рф з вербування ув`язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил зі збільшення чисельності армії, аби уникнути введення нового етапу обов'язкової мобілізації, адже вона не буде популярною серед населення рф.

Вчора британська розвідка написала, що на параді в москві було мало техніки через побоювання в кремлі критики.
Росіяв'язніРозвідка Британії

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