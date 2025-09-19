В МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до рф негайно деокупувати ЗАЕС

Документ містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу з території ЗАЕС.

У резолюції підтверджується, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні мають працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - попри постійні спроби росії підірвати її діяльність.

У Міненерго зазначили, що присутність експертів Агентства означає, що кожен інцидент, кожен ризик і кожна атака будуть зафіксовані та винесені на міжнародний рівень.

Водночас, у резолюції згадуються російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

Міністерство енергетики розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки. Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на росію для повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" - це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона додала, що Україна буде продовжувати працювати з МАГАТЕ і партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту рішення.

Запорізька АЕС складається з шести енергоблоків типу ВВЕР-1000 В-320 радянського проєкту, у яких застосовується водяне охолодження та водяний теплоносій. У реакторах використовується уран-235, а на території станції зберігається і відпрацьоване ядерне паливо.

4 березня 2022 року російські війська захопили ЗАЕС разом із містом-супутником Енергодаром. Відтоді об’єкт постійно перебуває під загрозою бойових дій і не раз залишався без електроживлення через обстріли.