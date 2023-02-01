В МОК заявили, що дотримуватимуться санкцій стосовно спортсменів з росії та білорусі

В Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба МОК у твітері.

"Санкції проти росії та білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – наголосили в організації.

Згідно із цими санкціями, діють наступні заборони:

- в росії та білорусі не можуть проходити міжнародні спортивні події, які організовуються чи підтримуються олімпійськими комітетами;

- на будь-яких спортивних подіях і зустрічах від МОК росіяни та білоруси не можуть використовувати свої гімни, прапори, кольори чи будь-які інші символи країн;

- урядові чи державні чиновники росії та білорусі не можуть бути акредитованими на будь-яку міжнародну зустріч чи спортивний захід.

МОК опублікував цю заяву у відповідь на слова президента НОК росії Станіслава Познякова про те, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024 на рівні з усіма.

Нагадаємо, що Латвія відмовилася брати участь в Олімпійських іграх разом із рф та білоруссю, якщо на момент їх проведення агресія в Україні продовжуватиметься.