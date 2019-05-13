В НФ наполягають, щоб Зеленський приймав присягу в урочистій атмосфері, а не в траурний день

У третю неділю травня (цього року - на 19 травня. – Ред.) Україна щороку вшановує жертв політичних репресій

В НФ вважають, що новообраний Президент повинен прийняти присягу в урочистій атмосфері, а не в траурний день, коли Україна вшановує жертв політичних репресій.

"Вважаємо, що новий Президент Володимир Зеленський повинен прийняти присягу Глави держави в урочистій атмосфері", - зазначив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Це важлива для України дата. Нагадаю, що більшовицький режим, спадкоємцями якого є сьогоднішня кремлівська влада і особисто Путін, репресували мільйони українців. Так, лише під час Великого терору 37–38 років в Україні засудили понад 197 тисяч осіб, з яких 122 тисячі – розстріляли", - підкреслив Бурбак.

"На Дніпропетровщині, до прикладу, були заарештовані десятки тисяч невинних громадян. Серед них репресували 25 викладачів Криворізького гірничорудного інституту та перших керівників "Криворіжсталі". Лише за один день 25 березня 1938-го засудили аж сімох криворізьких викладачів. Їх стратили через місяць. І так тривало кожен день", - наголосив керівник фракції.

Він додав, що за часів сталінізму з України виселили 2 мільйони 880 тисяч розкуркулених селян та членів їхніх сімей. Депортували 200 тисяч представників кримськотатарського народу, не рахуючи представників інших народів. Сотні тисяч людей закатовані і засуджені за участь в ОУН-УПА.

"Жахом стали місця масових поховань - Биківня під Києвом, Дем’янів Лаз у Франківську, пісочний кар’єр під Полтавою, яр монастирського саду в Житомирі, В’язниця на Лонцького у Львові, центральне кладовище в Сумах, цвинтар на Підлісній у Вінниці, Соснівський парк у Черкасах та багато інших трагічних місць масових репресій українців", - наголосив Максим Бурбак.

"Ще були колективізація, Голодомор, переслідування священнослужителів, вчених, митців. Безневинно постраждали мільйони людей. Хтось страждав за погляди, а хтось просто за те, що був українцем", - підкреслив керівник фракції.

Максим Бурбак також зазначив, що усі політичні сили, які представлені в парламенті, повинні вшанувати пам'ять репресованих і загиблих.

"У День пам'яті жертв політичних репресій Україна приспускає державні прапори. І всі політичні сили, які представлені у парламенті, 19 травня повинні вшанувати загиблих", - наголосив він.

"Ми бачили, як новообраний Президент Володимир Зеленський висловив свою повагу ветеранам Другої світової війни. Це хороший приклад національного єднання. Упевнені, він продовжить цю політику щодо історичної пам'яті. У день трауру 19-го травня ми повинні схилити голову в скорботі й заявити, що ніколи не допустимо диктатури чи реваншу московської гегемонії", - підкреслив керівник фракції.

"Вважаємо, що новий Президент Володимир Зеленський повинен прийняти присягу Глави держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде інший день", - зазначив Максим Бурбак.

Керівник фракції також наголосив, що "Народний фронт" доклав максимум зусиль, щоб президентські вибори були чесними, демократичними.

"Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. Ми поважаємо інститут Президента й хочемо, щоб новообраний Глава держави з повагою ставився до парламенту як вищого законодавчого органу держави. Президент є Главою української держави. Його важливим завданням є формування і підтримка національного консенсусу. Президент слугує прикладом для всієї України. Це дуже відповідальна місія", - резюмував керівник фракції.