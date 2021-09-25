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В ніч 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути недоступними

У нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнес" можуть бути коростроково недоступними.

Про це повідомляє прес-секретар "ПриватБанку" у фейсбук, пише "Економічна правда".

"Шановні бізнес клієнти банку та підприємці! На вихідні вночі ПриватБанк проводить технічні роботи з модернізації онлайн банку "Приват24 для бізнесу",- написав він.

Він попросив враховувати час технічних робіт, при плануванні бізнес платежів вночі.

Нагадаємо, що у "ПриватБанку" заявили, що для клієнтів - юридичні особи/фізичні особи - підприємці/самозайнятими особами, що провадять незалежну професійну діяльність необхідно використовувати SmartID, а інші способи будуть відключені.

 
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25 09 2021 13:05
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