В ніч 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути недоступними

У нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнес" можуть бути коростроково недоступними.

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