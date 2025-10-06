Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В ОБСЄ засудили масовані удари росії по Україні

06 жовтня 2025, 08:07
В ОБСЄ засудили масовані удари росії по Україні
Фото: ДСНС України / Тelegram
Напади на цивільні цілі в ОБСЄ розцінюють як повне небажання росії рухатися до миру.

Представники ОБСЄ засудили удари росії по цивільних структурах України. Зокрема з засудженням ударів росії по залізничній станції на Сумщині виступило Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

Про це повідомляється на сторінці БДІПЛ у мережі Х.

"Шоковані повідомленнями про російські удари по залізничній станції в Сумах, в результаті яких постраждало багато цивільних осіб, зокрема діти. Енергетична інфраструктура неодноразово була пошкоджена, в результаті чого тисячі людей залишилися без електроенергії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Засудив дії росії і Спеціальний представник Головування ОБСЄ - Координатор проєктів в Україні Петр Мареш:

"Справжні варварські удари по цивільній інфраструктурі в місті Шостка на Сумщині. Десятки поранених і щонайменше одна загибла людина після влучання у пасажирський потяг у суботу. Зосередження уваги на залізницях є тривожним нововведенням у російській тактиці. Більше того, в результаті цього нападу місто з населенням близько 70 000 мешканців залишилося без електроенергії, газу та водопостачання", - написав Мареш на своїй сторнці у Фейсбуці.

Напредодні у мережі Х виступив з засудженням ударів по цивільних президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єрто:

"Я найрішучіше засуджую напади на цивільні поїзди в Сумській області як ще одну ознаку відсутності справжнього бажання миру з боку росії", написав він.

Від імені головуючої в ОБСЄ Фінляндії виступило МЗС. У мережі Х було опубліковано заяву:

"Останні ракетні атаки та атаки безпілотників росії на Україну знову знищили десятки життів та зруйнували цивільну інфраструктуру. Ми твердо стоїмо на боці України в її боротьбі за суверенітет і свободу. росія повинна припинити свою агресивну війну".

Нагадаємо, російська окупаційна армія в ніч на неділю, 5 жовтня, здійснила удар ракетами та ударними безпілотниками по всій Україні та зокрема Львову та області — наймасованіший за весь час повномасштабної війни.

війнаенергетикаОБСЄатакаросія окупанти

