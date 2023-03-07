В Офісі президента відповіли на фантазії лукашенка щодо підриву А-50 у білорусі

Підрив російського літака-навідника А-50 у білорусі - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його вчинили не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Він прокоментував заяву самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка про те, що підрив російського літака-розвідника А-50 на аеродромі Мачулищі нібито здійснив "український терорист".

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, лукашенко 7 березня повідомив, що організатора вибухів у Мачулищах і 20 його спільників нібито затримали білоруські силовики. Також він сказав, що підготовку "терориста українських спецслужб" – IT-фахівця з російським і українським паспортами, який народився у Кривому Розі Дніпропетровської області й деякий час проживав у Криму, – СБУ і ЦРУ розпочали у Києві "пів року чи вісім місяців тому", а "завербували" його ще у 2014 році.







