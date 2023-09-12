В ООН навели свої цифри щодо кількості жертв серед цивільного населення України з початку повномасштабного вторгнення росії

Організація зібрала інформацію про втрати в Україні серед цивільних осіб.

З 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна і до 10 вересня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 27 149 жертв серед цивільного населення в країні. Про це йдеться у звіті УВКПЛ.

З них 9 614 загиблих і 17 535 поранених. Також ООН зазначає, що 21 941 жертва припадає на територію, контрольовану Україною, 5 208 — на тимчасово окуповані території.

Згідно зі звітом, жертвами російської навали стали понад 1700 дітей, з яких 554 загинули.

Також спостерігачі надали інформацію за типом зброї/інциденту: наприклад, вибухова зброя з великою зоною ураження: 54 загиблих і 221 поранений (94 відсотки від загальної кількості):

216 випадків (46 загиблих і 170 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення,

59 випадків (8 загиблих і 51 поранений) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення.

Також є поранення та смерті унаслідок використання мін та вибухонебезпечних пережитків війни: