В ООН навели свої цифри щодо кількості жертв серед цивільного населення України з початку повномасштабного вторгнення росії
З 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна і до 10 вересня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 27 149 жертв серед цивільного населення в країні.
Про це йдеться у звіті УВКПЛ.
З них 9 614 загиблих і 17 535 поранених. Також ООН зазначає, що 21 941 жертва припадає на територію, контрольовану Україною, 5 208 — на тимчасово окуповані території.
Згідно зі звітом, жертвами російської навали стали понад 1700 дітей, з яких 554 загинули.
Також спостерігачі надали інформацію за типом зброї/інциденту: наприклад, вибухова зброя з великою зоною ураження: 54 загиблих і 221 поранений (94 відсотки від загальної кількості):
- 216 випадків (46 загиблих і 170 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення,
- 59 випадків (8 загиблих і 51 поранений) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення.
Також є поранення та смерті унаслідок використання мін та вибухонебезпечних пережитків війни:
- 1 загиблий і 16 поранених (6 відсотків від загальної кількості), зокрема, 16 випадків (1 загиблий і 15 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення; та 1 поранений на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення.