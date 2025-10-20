В Оренбурзі знову пожежа на газопереробному заводі

Про неї розповіли місцеві жителі, в той час як регіональне МНС все заперечує.

На Оренбурзькому газопереробному заводі знову сталася пожежа.

Про це повідомляє Telegram Astra.

Про вогонь на території заводу повідомили місцеві жителі, після чого Astra проаналізувала кадри з місця події. Геолокування підтвердило, що на них дійсно зображений газопереробний завод.

Водночас в регіональному міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що пожежі на заводі нібито немає.