Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Оренбурзі знову пожежа на газопереробному заводі

20 жовтня 2025, 18:56
В Оренбурзі знову пожежа на газопереробному заводі
Фото: росЗМІ
Про неї розповіли місцеві жителі, в той час як регіональне МНС все заперечує.
На Оренбурзькому газопереробному заводі знову сталася пожежа. 
 
Про це повідомляє Telegram Astra.
 
Про вогонь на території заводу повідомили місцеві жителі, після чого Astra проаналізувала кадри з місця події. Геолокування підтвердило, що на них дійсно зображений газопереробний завод.
 
Водночас в регіональному міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що пожежі на заводі нібито немає.
 
Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших стратегічних об’єктів газової інфраструктури рф. Він спеціалізується на промисловій підготовці та переробці природного газу.
 
Крім того, на базі підприємства працює гелієве виробництво, що забезпечує частину потреб країни-агресорки у стратегічному ресурсі. Проектна потужність заводу становить до 45 мільярдів кубометрів газу на рік. Первинні поставки здійснюються з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища, яке є одним з найбільших у Європі. Оренбурзький газопереробний завод інтегрований у міжнародний проект KazRosGaz (Росія і Казахстан), який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.
 
Робота підприємства значно ускладнюється європейськими санкціями, зокрема у частині експорту LPG (пропану та бутану), що впливає на поставки на міжнародні ринки.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється