В Оренбурзі знову пожежа на газопереробному заводі
20 жовтня 2025, 18:56
Фото: росЗМІ
Про неї розповіли місцеві жителі, в той час як регіональне МНС все заперечує.
На Оренбурзькому газопереробному заводі знову сталася пожежа.
Про це повідомляє Telegram Astra.
Про вогонь на території заводу повідомили місцеві жителі, після чого Astra проаналізувала кадри з місця події. Геолокування підтвердило, що на них дійсно зображений газопереробний завод.
Водночас в регіональному міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що пожежі на заводі нібито немає.
Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших стратегічних об’єктів газової інфраструктури рф. Він спеціалізується на промисловій підготовці та переробці природного газу.
Крім того, на базі підприємства працює гелієве виробництво, що забезпечує частину потреб країни-агресорки у стратегічному ресурсі. Проектна потужність заводу становить до 45 мільярдів кубометрів газу на рік. Первинні поставки здійснюються з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища, яке є одним з найбільших у Європі. Оренбурзький газопереробний завод інтегрований у міжнародний проект KazRosGaz (Росія і Казахстан), який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.
Робота підприємства значно ускладнюється європейськими санкціями, зокрема у частині експорту LPG (пропану та бутану), що впливає на поставки на міжнародні ринки.