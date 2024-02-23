У понеділок парламент Угорщини ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО – Орбан
Про це повідомляє українська агенція Інтерфакс.
"Парламент збереться в понеділок й ухвалить необхідні рішення, які завершать цей етап", - сказав Орбан.
Затвердження угорськими депутатами протоколу про вступ Швеції до НАТО зніме останню перешкоду перед розширенням Альянсу.
Також співрозмовники домовилися, що Швеція в рамках укладеної угоди про безпеку поставить Угорщині чотири винищувачі Gripen.
Крім того, Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли стане членом НАТО.