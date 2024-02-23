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У понеділок парламент Угорщини ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО – Орбан

23 лютого 2024, 16:08
У понеділок парламент Угорщини ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр-міністр уряду Угорщини Віктор Орбан запевнив шведського колегу Ульфа Крістерссона, що угорські парламентарі затвердять протокол про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє українська агенція Інтерфакс.

"Парламент збереться в понеділок й ухвалить необхідні рішення, які завершать цей етап", - сказав Орбан.

Затвердження угорськими депутатами протоколу про вступ Швеції до НАТО зніме останню перешкоду перед розширенням Альянсу.

Також співрозмовники домовилися, що Швеція в рамках укладеної угоди про безпеку поставить Угорщині чотири винищувачі Gripen.

Крім того, Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли стане членом НАТО.

 

НАТООрбанратифікаціяШвеції

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