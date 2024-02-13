В разі провалу Конгресом зовнішньої допомоги, у світі більше не рахуватимуться зі США – Кірбі
Про це сьогодні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.
"Якщо ми цього не зробимо, це надішле сигнал не лише союзникам і партнерам, а й потенційним супротивникам, що на США не можна розраховувати, що ми не зацікавлені бути лідером на світовій арені, що ми не можемо дотримуватися своїх зобов’язань перед союзниками й партнерами, які ведуть справді критичну боротьбу", - сказав Кірбі.
Таким чином представник Білого дому відповів на питання, що буде в разі, якщо спікер Палати представників Майк Джонсон та республіканці в Палаті представників відмовляться підтримувати пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки США.
Він додав, що в Україні та Ізраїлі продовжують боротися за демократію і життя власних народів, і ця допомога для них є критично необхідною.
Крім того, Кірбі назвав оптимістичним знаком те, що проєкт закону в середу ухвалила верхня палата Конгресу США.
"Ми вдячні за двопартійне лідерство в Сенаті, тепер настав час для Палати представників діяти так само", - сказав він.
Кірбі вважає, що спікер Майк Джонсон раніше під час зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом та командою з питань нацбезпеки мав нагоду безпосередньо почути, чому підтримка України й Ізраїлю є необхідною.