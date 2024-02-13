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В разі провалу Конгресом зовнішньої допомоги, у світі більше не рахуватимуться зі США – Кірбі

13 лютого 2024, 21:23
В разі провалу Конгресом зовнішньої допомоги, у світі більше не рахуватимуться зі США – Кірбі
Фото: УНН
Сполучені штати втратять глобальне лідерство, союзники і партнери більше не будуть покладатися на США, а вороги отримають відповідний сигнал, якщо Палата представників Конгресу провалить законопроєкт із зовнішньою допомогою.

Про це сьогодні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Якщо ми цього не зробимо, це надішле сигнал не лише союзникам і партнерам, а й потенційним супротивникам, що на США не можна розраховувати, що ми не зацікавлені бути лідером на світовій арені, що ми не можемо дотримуватися своїх зобов’язань перед союзниками й партнерами, які ведуть справді критичну боротьбу", - сказав Кірбі. 

Таким чином представник Білого дому відповів на питання, що буде в разі, якщо спікер Палати представників Майк Джонсон та республіканці в Палаті представників відмовляться підтримувати пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки США.

Він додав, що в Україні та Ізраїлі продовжують боротися за демократію і життя власних народів, і ця допомога для них є критично необхідною.

Крім того, Кірбі назвав оптимістичним знаком те, що проєкт закону в середу ухвалила верхня палата Конгресу США.

"Ми вдячні за двопартійне лідерство в Сенаті, тепер настав час для Палати представників діяти так само", - сказав він.

Кірбі вважає, що спікер Майк Джонсон раніше під час зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом та командою з питань нацбезпеки мав нагоду безпосередньо почути, чому підтримка України й Ізраїлю є необхідною.

 
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