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Якщо буде відправка військ до України, Франція має для цього швидку систему прийняття рішень – ЗМІ

31 березня 2024, 16:39
Якщо буде відправка військ до України, Франція має для цього швидку систему прийняття рішень – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Останніми тижнями Париж посилив свої попередження на адресу росії.

За словами військового історика, полковника Мішеля Гойї, у разі великої операції французька армія здатна розгорнути 20 000 чоловік, про це він розказав французькій щоденній газеті LeParisien.

Французька армія в разі початку великої військової операції здатна розгорнути до 20 тисяч осіб. 

Відповідне рішення Париж може ухвалити значно швидше, ніж інші країни Європи. 

"Франція унікальна тим, що у неї дуже швидкий процес ухвалення рішень: президент республіки приймає рішення про введення військ на засіданні Ради оборони, а прем'єр-міністр підписує його", - заявив Гойї.

Він додав, що чисельність армії Франції становить близько 200 тисяч осіб, включаючи всі три компоненти: сухопутні, повітряні та військово-морські сили. Також є десятки тисяч резервістів. 

"Але потрібно розрізняти активні сили і сили, що можуть бути розгорнуті. Не всі солдати можуть бути залучені одночасно: ми повинні продовжувати виконувати інші місії і планувати заміну. Отже, всього на великому театрі бойових дій Франція може розгорнути максимум 20 000 особового складу", - сказав полковник. 

За його словами, зараз 2000 французьких солдатів беруть участь у місіях НАТО в Східній Європі. Ці підрозділи перебувають у бойовій готовності, і їм знадобиться лише кілька днів для розгортання. 

"У нас є цілий батальйон в Румунії, французька рота в Естонії, а наші повітряні патрулі допомагають стежити за небом над цим регіоном", - додав полковник.

Порядка сотні французьких солдатів і пілоти чотирьох винищувачів перебувають на базі в Шауляї в Литві.

Зранку Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція поставить Києву сотні старої бронетехніки і ракети Aster.

 

Франціяпідтримка України

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