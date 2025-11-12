У рф рекрутерів, які не виконали план мобілізації, кинули на фронт – ГУР

За даними ГУР, у далекосхідних регіонах рф, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.

У росії почали карати військових, яким не вдалося виконати плани з набору новобранців до окупаційної армії. Їх почали відправляти безпосередньо на фронт.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.

За даними ГУР, у далекосхідних регіонах рф, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.

"Відповідальних за набір військовослужбовців - переважно сержантів і офіцерів - переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених москвою рекрутингових планів", - розповіли у розвідці.