У рф рекрутерів, які не виконали план мобілізації, кинули на фронт – ГУР
12 листопада 2025, 11:29
Фото: з вільного доступу
За даними ГУР, у далекосхідних регіонах рф, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.
У росії почали карати військових, яким не вдалося виконати плани з набору новобранців до окупаційної армії. Їх почали відправляти безпосередньо на фронт.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.
За даними ГУР, у далекосхідних регіонах рф, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.
"Відповідальних за набір військовослужбовців - переважно сержантів і офіцерів - переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених москвою рекрутингових планів", - розповіли у розвідці.
Зокрема, у республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів уже відправлені на фронт. Їх розподілили до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій.
За даними розвідки, середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених москвою норм. На передову відправляють тих рекрутерів, у зонах відповідальності яких або відсутня необхідна кількість чоловічого населення, або неможливо провести набір у встановлені терміни.
ГУР підкреслює, що такі дії свідчать про повну неусвідомленість кремлівського керівництва щодо ситуації у віддалених регіонах і демонструють критичну нестачу живої сили для поповнення втрат на фронті.