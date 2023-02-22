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В річницю повномасштабного вторгнення в Раді Європи відбудеться церемонія на підтримку України

22 лютого 2023, 21:40
В річницю повномасштабного вторгнення в Раді Європи відбудеться церемонія на підтримку України
Фото: xsport.ua
В цю п’ятницю відбудеться позачергове засідання заступників міністрів, присвячене наслідкам агресії росії проти України.

Рада Європи проведе церемонію з нагоди річниці російської агресії проти України. Після цього  відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи. 

Пише сайт Ради Європи.

В цю п'ятницю зранку міністр закордонних справ Ісландії та голова Комітету міністрів, генеральний секретар Ради Європи, президент Парламентської асамблеї та заступник міністра закордонних справ України звернуться до присутніх на площі перед будівлею Ради Європи.

У фойє Комітету міністрів відбудеться відкриття фотовиставки Рік стійкості. Пізніше відбудеться засідання заступників міністрів, присвячене наслідкам агресії росії проти України.

Також, 23 і 24 лютого Палац Європи буде підсвічено кольорами українського прапора.

Рада ЄвропипідтримкаУкраїнаРЄ

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