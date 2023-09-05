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У США уточнили, коли оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном – Reuters

05 вересня 2023, 14:35
У США уточнили, коли оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном – Reuters
Джерело: .ukrinform
Снаряди, які полегшують знищення російських танків, увійдуть до нового пакету військової допомоги Україні.

США готуються оголосити про постачання Україні боєприпасів із збідненим ураном вже наступного тижня. 

Про це повідомляє видання Reuters.

Боєприпаси можна буде випускати з американських танків Abrams, їх мають доставити до України найближчими тижнями. Інформацію про це вже підтвердили агентству два анонімні американські чиновники.

За словами одного із чиновників, майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів, залежно від того, що до нього буде включено. Наразі вартість та вміст допомоги ще уточнюються.

На початку року Велика Британія вже відправила Україні боєприпаси зі збідненим ураном, це буде перше постачання боєприпасів із США. Вона піде за більш раннім рішенням адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси.

Збіднений уран використовується в боєприпасах, бо його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює.

Боєприпаси з збідненим ураном Сполучені Штати використовували у величезних кількостях під час війн у Перській затоці у 1990 та 2003 роках, бомбардувань НАТО колишньої Югославії у 1999 році.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії ООН, що спостерігає за ядерною безпекою, дослідження, проведені в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані, "показали, що існування залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить небезпеки радіологічної для населення постраждалих регіонів".

 

СШАдопомога арміїУранвійна в Україніросія окупанти

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