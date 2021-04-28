В Україні можуть обмежити вміст нікотину та смол у сигаретах

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, яким визначається термінологія щодо тютюнових виробів та встановлюються показники вмісту нікотину, смол та монооксиду вуглецю в сигаретному димі.

Як передає Укрінформ відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 квітня.

Так, проєктом закону пропонується запровадити максимальні рівні смол, нікотину та монооксиду вуглецю відповідно до статті 3 Директиви 2014/40/ЄС. Зокрема, згідно з проєктом документа забороняється виробництво та торгівля на території України сигаретами, в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг.

Крім того, пропонується запровадити заборону на сигарети з характерним запахом або смаком, а також на тютюнові вироби з певними добавками, відповідно до ст. 7 Директиви 2014/40/ЄС, ввести заборону на тютюнові вироби із використанням на їхній упаковці або на самих тютюнових виробах певних елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки або інші ознаки). Передбачена і заборона тютюну для перорального застосування.

Також проєктом закону пропонується внести зміни до закону № 2899 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення", зокрема внести нові статті "Електронні сигарети", "Звітність про інгредієнти та викиди", зміни до статті про медичні попередження тютюнових виробів для куріння, нові статті щодо медичних попереджень тютюнових виробів для куріння, інших, ніж сигарети, тютюн для самокруток та тютюн для кальяну, медичні попередження та упаковка електронних сигарет і заправних контейнерів, трав’яних виробів для куріння.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, Директива 2014/40/ЄС передбачає нові правила маркування тютюнових виробів, а саме: збільшення розміру зображень та їхня щорічна ротація, запровадження визначення та регулювання електронних сигарет , заправних контейнерів та трав'яних виробів, призначених для куріння, заборона використання смакових добавок до тютюнових виробів, зменшення норм вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю, запровадження звітності щодо інгредієнтів та добавок до тютюнових виробів.